Faire de ta journée une réussite. Le tout nouveau calendrier HEY met le temps de votre côté. Semaine après semaine, pas mois après mois Les gens pensent en jours et en semaines, pas en mois. Qu'est-ce que demain ? Plus tard cette semaine? La semaine prochaine? Le calendrier HEY est construit autour de votre façon de penser, et non de la façon dont les calendriers papier ont été conçus. Habitudes et faits marquants Établissez une habitude, respectez-la. Encerclez les événements importants pour qu’ils se démarquent. Remplissez vos journées de souvenirs ou de moments, pas seulement d'événements. "Un jour cette semaine" imite la vraie vie Besoin de faire une vidange d'huile ? Récupérer de l'argent au distributeur ? Écrire une note de remerciement? Peut-être cette semaine ou la prochaine, mais vous ne savez pas exactement quand vous en aurez l’occasion ? HEY sait que « peut-être » est une chose réelle. Et bien plus encore Le calendrier HEY est un calendrier complet avec de nombreuses variantes originales de conventions courantes – et moins courantes. Bientôt, vous vous demanderez pourquoi tous les calendriers ne fonctionnent pas ainsi. - Définir des comptes à rebours pour les événements anticipés - Utilisez les étiquettes de jour pour ajouter du contexte aux jours - Configurer des sous-calendriers à code couleur - Rappels flexibles pour ne rien manquer

Site Web : hey.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à HEY Calendar. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.