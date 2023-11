Découvrez Planrow, un outil de gestion de tâches et de prise de notes pour vous aider à planifier votre journée, votre semaine, votre mois et votre année. Il est conçu et construit pour vous aider à réaliser vos grands projets en formulant et en organisant les petites étapes que vous devez suivre pour y arriver. La liste de choses à faire simple et typique conduit à une réflexion insuffisante et à un manque de progrès significatif. Planrow fournit un flux de travail de planification progressif, afin que vos tâches quotidiennes soient approfondies et percutantes. Le flux de travail habituel de prise de notes et de base de connaissances nous rend sujets à une accumulation de connaissances non exploitables et à une planification excessive. Planrow rend les tâches et les notes interopérables, afin de vous aider à traduire vos idées en actions. En rassemblant vos notes à long terme et vos tâches actuelles, Planrow vous aide à planifier votre temps à partir d'un lieu de réflexion globale. Cela vous aide à agir sur ce qui est critique, pour une exécution cohérente et intentionnelle.

Site Web : planrow.com

