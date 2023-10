Pinboard est un site de partage de favoris rapide, indépendant et simple, destiné aux personnes qui apprécient la confidentialité et la rapidité. Il n'y a pas de publicité ni de suivi tiers. Vous payez quelques dollars par an, et c'est tout. Pinboard vous permet d'ajouter des favoris à partir de n'importe quel navigateur, de connecter des comptes Twitter (et des favoris) et de vous synchroniser avec des services populaires comme Instapaper ou Pocket. Pour quelques dollars de plus par an, Pinboard propose un service d'archivage qui enregistre une copie de tout ce que vous ajoutez à vos favoris, vous propose une recherche en texte intégral et vérifie automatiquement votre compte pour les liens morts.

Site Web : pinboard.in

