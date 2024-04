LiveCaster 3

Livecaster est une application basée sur Windows qui permet aux utilisateurs de diffuser en direct des vidéos préenregistrées sur Facebook, YouTube et d'autres plateformes de vidéo en direct. Il prend également en charge plusieurs comptes de réseaux sociaux. Obtenez plus de vues et obtenez une audience plus large en utilisant des vidéos en direct pour le marketing vidéo. Cet amplificateur de trafic fournit un support RTMP afin que vous puissiez passer en direct sur toutes les plateformes en direct. Il offre une formation détaillée et une assistance par chat en direct 24h/24 et 6j/7 et ne nécessite aucune application tierce.

Site Web : livecaster.in

