PhET Simulations

Plus de 80 simulations et jeux interactifs pour l'apprentissage des mathématiques et des sciences ! Participez à l'apprentissage des sciences et des mathématiques avec les simulations PhET primées ! Qu'il s'agisse de comprendre les atomes, d'explorer l'énergie ou de maîtriser la multiplication, il existe une simulation pour chaque apprenant. Parfaite pour la maison, en classe ou en déplacement, cette application fournit toutes les simulations PhET HTML5 (plus de 75 simulations) dans un seul package facile à utiliser. Développés par des experts de l’Université du Colorado à Boulder, les simulations PhET sont utilisées par des millions d’étudiants chaque année.

Site Web : phet.colorado.edu

