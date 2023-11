PerformNOW est un système Web de gestion de l'expérience de contact et une solution CRM pour l'industrie du meuble. Tous les points de contact de communication avec les clients, les fournisseurs et les candidats sont automatiquement documentés dans des groupes de contacts segmentés. Ce faisant, PerformNOW aide les entreprises à améliorer les performances des prospects et rend le suivi plus productif. Il centralise les interactions avec les contacts, permet des campagnes automatisées, des flux de travail de billetterie du service client et bien plus encore.

Site Web : performnow.com

