Analyses intégrées flexibles pour SaaS. Réduire la complexité, accélérer votre feuille de route et pérenniser votre solution SaaS. Notre logiciel analytique (pi) s'intègre dans votre pile de données existante, réduisant ainsi la dette technique et offrant à vos clients une expérience de données plus immersive. pi a été conçu pour être low code pour vous et sans code pour vos clients. Vous pouvez concentrer votre temps de développement sur votre offre principale pour accélérer votre feuille de route et votre client peut prendre lui-même des décisions basées sur les données sans avoir besoin de compétences techniques.

Site Web : panintelligence.com

