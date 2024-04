Les sites Web sont complexes. Ils sont essentiels à l’image et à la croissance de votre entreprise, ainsi qu’à la confidentialité et à la confiance de vos clients. Mais les sites Web comportent tellement de parties et de pages dynamiques qu’il est presque impossible de les suivre toutes à tout moment. La plateforme de gouvernance Web d'ObservePoint automatise l'analyse de votre site Web ; des pages les plus fréquentées et des parcours d'utilisateurs aux coins sombres de la présence Web de votre entreprise. ObservePoint vous donne la possibilité de voir ce qui fonctionne en dessous des normes acceptables, de remonter jusqu'à la source et de voir rapidement une voie d'amélioration. Garantissez les normes de conformité en matière de confidentialité, validez les pages de destination, confirmez le suivi des données, visualisez clairement l'ensemble de votre pile technologique marketing, validez vos moteurs de commerce électronique et bien plus encore. ObservePoint présente la réalité de ce qui se passe sur votre site Web et vous donne une carte claire pour l'améliorer encore.

