Un remplacement CAPTCHA convivial et gratuit Cloudflare Turnstile offre aux visiteurs du site Web des expériences Web sans frustration et sans CAPTCHA, avec juste un simple extrait de code gratuit. De plus, Turnstile met fin aux abus et confirme que les visiteurs sont réels, sans les problèmes de confidentialité des données ni l'horrible UX que les CAPTCHA imposent aux utilisateurs.

Site Web : cloudflare.com

