Êtes-vous un bookmarker? Aimez-vous sauvegarder les choses que vous lisez en ligne, archiver des pages Web pour y revenir plus tard un jour dans le futur ? Avez-vous du mal à vous rappeler ce que vous avez aimé dans cet article long que vous avez passé une demi-heure à lire ? Trouvez-vous les commentaires des fils de discussion tout aussi intéressants et précieux que les articles que vous lisez ? Si vous avez répondu « oui » à l’une de ces questions, alors Notado est peut-être fait pour vous ! Notado est une approche de mise en favoris en ligne axée sur le contenu, dans laquelle les paragraphes et les phrases qui vous donnent envie de mettre quelque chose dans vos favoris sont traités comme des citoyens de première classe plutôt que comme des éléments de métadonnées supplémentaires. Avec Notado, vos signets se concentrent sur des sélections de texte, qui sont entièrement consultables et peuvent être organisées comme cela vous semble logique grâce à un puissant système de balisage automatique. Vous pensez peut-être « J'utilise déjà Pinboard, Instapaper et Readwise et je ne veux pas changer tout mon flux de travail juste pour essayer ce truc Notado... » - Je vous entends ! Les pages Web originales de chaque note que vous enregistrez sur Notado peuvent également être automatiquement synchronisées avec Pinboard, Instapaper et Readwise !

Site Web : notado.app

