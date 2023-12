Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Withings Health Mate : une application de suivi de la condition physique, de l'activité et de la santé. Withings Health Mate est le meilleur moyen de suivre votre activité, votre sommeil, votre poids et bien plus encore. Vous verrez les tendances, les progrès et bénéficierez d’un coaching pour vous aider à vous améliorer au fil du temps. Quel que soit votre objectif de santé, vous trouverez un support dans l'application Health Mate.

Site Web : withings.com

