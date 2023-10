NFTrade est une plateforme NFT décentralisée multi-chaînes et indépendante de la blockchain. NFTrade est un indexeur de tous les NFT sur toutes leurs chaînes intégrées, hébergeant le cycle de vie complet des NFT et permettant à chacun de créer, acheter, vendre, échanger, exploiter et exploiter de manière transparente des NFT sur différentes blockchains. Grâce à NFTrade, n'importe qui peut accéder à l'intégralité de son NFT, libérant ainsi la valeur totale du marché NFT.

Site Web : nftrade.com

