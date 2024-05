Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Apporter des objets de collection physiques à la blockchain. Courtyard stocke les objets de collection physiques (cartes à collectionner, baskets, montres, etc.) dans des coffres-forts sécurisés, crée une représentation 3D de l'actif et le crée sous forme de NFT sur la blockchain. Nous nous sommes associés à l'une des plus grandes sociétés de sécurité au monde pour stocker des objets de collection. Une fois l'objet de collection physique reçu et tokenisé par Courtyard, les utilisateurs peuvent : - Échangez leur NFT sur n'importe quel marché compatible Ethereum - Conservez leurs précieuses collections sous forme de NFT et connectez-vous avec d'autres collectionneurs - Gravez leur NFT sur le site Web de Courtyard pour racheter l'actif sous-jacent (Courtyard expédiera les objets de collection échangés dans plus de 150 pays).

Site Web : courtyard.io

