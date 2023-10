Natural Language Playlist explore la relation riche et complexe entre le langage et la musique et utilise les modèles de langage Transformer pour créer des listes de lecture. La recommandation musicale est quelque chose qui est « verrouillé derrière des portes closes » faute d’un meilleur terme. Vous devez attendre une semaine pour vos chansons, trouver la bonne radio ou espérer qu’un algorithme crache ce que vous recherchez. En vous donnant un accès direct aux recommandations musicales intelligentes, j'espère pouvoir élargir vos horizons musicaux et vous faire découvrir de bons morceaux.

Site Web : naturallanguageplaylist.com

