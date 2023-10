Avec MProfit, vous pouvez gérer et suivre vos investissements dans un grand nombre de classes d'actifs qui s'intègrent parfaitement au module de comptabilité complet de MProfit. Vous pouvez importer des données commerciales directement dans MProfit à partir de plus de 3 000 sources et générer des rapports d'investissement et de comptabilité pour obtenir des informations exploitables sur votre portefeuille.

Site Web : mprofit.in

