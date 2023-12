Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Pod Movim officiel, hébergé en Allemagne Movim est une plateforme sociale et de chat qui sert d'interface pour le réseau XMPP. Une fois déployé, Movim offre une expérience sociale et de chat complète aux utilisateurs du réseau XMPP décentralisé. Il peut facilement se connecter à plusieurs serveurs XMPP en même temps. Avec une configuration simple, il peut également être limité à un seul serveur XMPP et agira alors comme une puissante interface pour celui-ci. Movim est entièrement compatible avec les serveurs XMPP les plus utilisés tels que ejabberd ou Prosody.

Site Web : mov.im

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Movim. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.