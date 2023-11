Motiv est un tableau de bord mobile fournissant des mesures de productivité sur vos chefs d'équipe. Avec l'application Motiv, les PDG, les managers et les dirigeants d'équipes distribuées auront à portée de main les indicateurs de productivité de leurs chefs d'équipe. Intégrez Motiv à Microsoft 365 et aux applications Google Workspace que votre entreprise utilise quotidiennement. Téléchargez notre application mobile et inscrivez-vous pour commencer !

Site Web : motiv.team

