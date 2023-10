MOBOX a construit une infrastructure unique qui s'appuie sur l'écosystème DeFi en pleine croissance et la combine avec le jeu via des NFT uniques. En utilisant les pools de liquidités, le Yield Farming et les NFT, l'infrastructure GameFi trouvera non seulement les meilleures stratégies de rendement pour les utilisateurs, mais générera également des NFT uniques qui peuvent être utilisés dans une multitude de jeux.

Site Web : mobox.io

