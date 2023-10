MixPay Protocol est un protocole de paiement décentralisé qui connecte différentes chaînes, différents jetons, différents portefeuilles et échanges. Tant qu'ils accèdent au protocole MixPay, ils peuvent fournir à leurs utilisateurs des services de paiement sûrs, simples et gratuits partout dans le monde marqué par MixPay, sans que les commerçants aient à se soucier du portefeuille ou du jeton que le client utilise pour payer, tout comme celui-ci. Visa et Mastercard le font dans le domaine du paiement traditionnel.

Site Web : mixpay.me

