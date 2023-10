Apprendre à coder n'a jamais été aussi simple ! Faites progresser votre carrière, créez des applications et des sites Web, ou même devenez développeur. Mimo rend l'apprentissage du code et la plongée dans l'informatique aussi intuitifs et simples que possible afin que chacun puisse apprendre à coder, la compétence du siècle, étape par étape. Vous apprendrez à coder en Python, JavaScript, HTML par la pratique, avec de petites leçons de codage, en écrivant du code et en l'exécutant dans notre éditeur de code mobile qui fonctionne comme un IDE et vous permet d'exécuter votre code, d'interagir avec la communauté de codage de Mimo, créez des projets, apprenez plusieurs langages de programmation et faites bien plus encore à votre rythme ! Avec Mimo, vous pouvez intégrer le codage dans un emploi du temps quotidien chargé, dès que vous avez quelques minutes à perdre. Utilisé par des millions d'apprenants, Mimo est sans doute le moyen le plus accessible et le plus efficace d'apprendre à coder en Python, JavaScript, HTML, SQL, etc. Nos cours et leçons de programmation conviennent à tout le monde, même avec peu ou pas d’expérience préalable en codage.

Site Web : mimo.org

