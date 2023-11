Codedex est une nouvelle façon d'apprendre à coder pour les enfants et les adultes. Parcourez le pays fantastique de Python, HTML, CSS ou JavaScript, gagnez des points d'expérience (XP) pour débloquer de nouvelles régions et collectez tous les badges à votre rythme. Besoin d'aide? Rejoignez notre communauté pour des mentors en code, des événements hebdomadaires et bien plus encore. Commencez votre aventure aujourd'hui.

Site Web : codedex.io

