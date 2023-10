Microwire.news (alias microwire.info) est une plate-forme de diffusion et d'amplification de contenu pour les actualités, les événements, les brèves critiques de produits et de services, les commentaires et les analyses dans les secteurs concernés. Les secteurs couverts comprennent la cybersécurité, l'IA, la robotique et l'automatisation industrielle, la sûreté et la sécurité industrielles, l'audio haute fidélité (hifi), le multimédia, l'AR/VR, les appareils intelligents (smartphones, tablettes, ordinateurs portables, wearables, etc.), les équipements audio-vidéo (photographie). , vidéographie, livestreaming, soins de santé, etc.). Lisez, écoutez et visionnez du contenu éditorial, audio et vidéo ici. Il a obtenu une mention honorable aux RAGAN's PR Daily Awards 2015.

Site Web : microwire.news

