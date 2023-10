Mermaid vous permet de créer des diagrammes en utilisant du texte et du code. Cela simplifie la maintenance de diagrammes complexes. Il s'agit d'un outil de création de diagrammes et de graphiques basé sur Javascript qui restitue des définitions de texte inspirées de Markdown pour créer et modifier des diagrammes de manière dynamique.

Site Web : mermaid.js.org

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Mermaid Live Editor. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.