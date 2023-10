Memsource est un système cloud de gestion de traduction commerciale et un outil de traduction assistée par ordinateur (TAO). Il est développé par Memsource a.s., dont le siège est à Prague, en République tchèque. Selon une étude de Deloitte, en 2020, Memsource a.s était l'une des 50 sociétés informatiques à la croissance la plus rapide en République tchèque. Les fonctionnalités de Memsource incluent la mémoire de traduction, les bases terminologiques, l'assurance qualité automatique, les connecteurs CMS, l'API REST et les connecteurs de moteurs de traduction automatique tiers. Memsource est disponible pour les systèmes Windows, Mac et Linux. Il est également accessible via une application mobile sur les appareils Android et iOS.

