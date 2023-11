Rejoignez une communauté de plus d'un million d'artistes et de studios utilisant Magma pour réfléchir et créer des idées grâce à la peinture numérique sur une toile partagée en temps réel. Démarrez une session de dessin collaborative directement dans votre navigateur, aucune installation de logiciel requise.

Site Web : magma.com

