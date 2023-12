Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Boba : copilote d'IA pour l'idéation générative Signaux et tendances de recherche – Boba peut rechercher sur le Web des articles et des actualités pour vous aider à répondre à vos questions de recherche qualitative. Idéation : Envisager des scénarios futurs - La création de scénarios est un processus de génération d'histoires tournées vers l'avenir en recherchant des signaux de changement dans les affaires, la culture et la technologie. Les scénarios sont utilisés pour socialiser les apprentissages dans un récit contextualisé, inspirer une réflexion divergente sur les produits, effectuer des tests de résilience/désirabilité et/ou éclairer la planification stratégique. Idéation : réfléchissez à des stratégies - À l'aide du cadre stratégique Jouer pour gagner, je peux vous aider à réfléchir à des choix « où jouer » et « comment gagner » en fonction d'une invite stratégique et de scénarios futurs possibles. Storyboarding - Boba peut vous aider à créer des storyboards pour des scénarios d'état actuels ou futurs.

Site Web : boba-ai.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Boba. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.