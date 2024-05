Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

LitCommerce est un outil de vente multicanal qui vous aide à intégrer un magasin principal à plusieurs canaux de vente. Il permet aux utilisateurs de centraliser la gestion des données et de gérer tous les canaux à partir d'un seul tableau de bord. Vous pouvez utiliser l'outil pour répertorier les produits d'une plate-forme à une autre et établir des connexions entre les listes de chaînes et les produits du magasin principal correspondants pour les maintenir synchronisés dans les prix, l'inventaire, les commandes et de nombreuses autres options de synchronisation !

Site Web : litcommerce.com

