Ectaro est une solution logicielle complète conçue pour rationaliser et automatiser l'ensemble de vos opérations de commerce électronique, de la gestion des informations sur les produits à l'exécution des commandes et au-delà. Avec un large éventail de caractéristiques et de fonctions parmi lesquelles choisir, Ectaro est l'outil ultime pour tout détaillant en ligne cherchant à faire passer son activité au niveau supérieur. Ectaro propose également de puissantes intégrations multicanaux qui vous permettent de vendre vos produits sur une variété de marchés différents, notamment Amazon, eBay, etc. Avec Ectaro, vous pouvez facilement gérer vos annonces, suivre votre inventaire et traiter les commandes de tous vos canaux de vente, le tout à partir d'un seul emplacement pratique. Ectaro comprend également des outils robustes de gestion et d'exécution des commandes, y compris des analyses avancées qui vous aident à optimiser vos niveaux de stock, à réduire les commandes en souffrance et à gérer facilement les retours. Vous pouvez même utiliser Ectaro pour gérer vos fournisseurs et vos bons de commande, ce qui facilite le suivi de toutes vos relations commerciales en un seul endroit. Et grâce aux fonctionnalités avancées de gestion d'entrepôt et d'inventaire d'Ectaro, vous pouvez être assuré que vos produits sont toujours au bon endroit et au bon moment. Que vous gériez plusieurs entrepôts ou un seul emplacement, Ectaro facilite le suivi de vos niveaux de stocks, le traitement des expéditions et la satisfaction de vos clients. Solution de commerce électronique basée sur le cloud qui peut vous aider à gérer tous les aspects de votre activité en ligne. Essayez-le aujourd'hui et voyez la différence par vous-même !

Site Web : ectaro.com

