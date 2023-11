Lalamove est le principal fournisseur de services de livraison et de messagerie le jour même et la plateforme de location de camionnettes à Hong Kong. Notre application mobile connecte instantanément les conducteurs pour fournir des services à la demande en un seul clic. Nos chauffeurs partenaires exploitent une vaste gamme de véhicules, notamment des camions, des fourgonnettes et des motos, pour des livraisons de presque tout, de toutes tailles.

Site Web : lalamove.com

