Kutt est une plateforme de jeux sportifs et sociaux peer-to-peer (P2P) qui permet à des amis et à des inconnus d'utiliser leurs connaissances du sport et d'autres marchés pour s'affronter dans diverses compétitions. Le produit phare de Kutt est notre plateforme de paris sportifs, un jeu d'adresse de niveau supérieur dans lequel vous pouvez rivaliser avec vos amis et d'autres utilisateurs en prédisant correctement l'issue d'événements sportifs. La compétition est bien plus amusante lorsqu'elle est sociale : sur Kutt, tout le monde a un profil d'utilisateur, vous saurez donc toujours exactement contre qui vous êtes en compétition (et pourrez toujours envoyer à cette personne un message personnalisé pour lui dire tout ce que vous en savez sur le jeu qu'eux). Avec une tenue de registres détaillée, Kutt offre un moyen amusant de suivre vos performances par rapport à vos concurrents, et la fonction Leaderboard de notre application présente les utilisateurs de la communauté qui ont le meilleur record de prédiction.

Site Web : kutt.com

