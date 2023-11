Assurez-vous que vos factures sont payées afin que vous puissiez vous concentrer sur le reste. Restez organisé en suivant vos dépenses et planifiez à l'avance en prévoyant vos flux de trésorerie et le solde de votre compte. Remboursez votre dette. Utilisez notre rapport de solde pour voir combien de temps il vous faudra pour le faire et pour détecter les signaux d'alarme des mois avant que quelque chose ne devienne un problème. Alors que la plupart des applications de budgétisation se concentrent sur vos dépenses passées, avec Kualto, vous pouvez vous concentrer sur votre avenir en projetant votre solde de début et de fin chaque semaine. Vous pouvez vous permettre plus que vous ne le pensez. Grâce à notre approche prévisionnelle, vous pouvez voir combien vous pouvez dépenser et quand vous pouvez le dépenser ! Voyez les conséquences de vos décisions avant de les prendre. Jouez avec des scénarios « et si » pour pouvoir faire les bons choix. Sachez toujours ce qui s'en vient. Utilisez les statuts des transactions pour suivre ce qui est encore dû et ce qui a été payé. Payez à temps. Recevez des rappels pour savoir quand les factures sont dues, évitez les frais de retard et payez de manière responsable. Kualto est comme une boule de cristal qui vous indique combien d'argent vous aurez à tout moment, pas seulement à la fin du mois. Votre compte Kualto est accessible via l'application ou avec un navigateur. Pas besoin de synchroniser ou de sauvegarder quoi que ce soit. Accédez à vos données où que vous soyez.

Site Web : kualto.com

