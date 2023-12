Krishna.com est un site Web consacré à Krishna, présenté par BBT Online Ministry Inc, une organisation à but non lucratif dont le but est de partager les enseignements du Seigneur Krishna sur Internet et de répondre aux divers besoins et intérêts des étudiants et des enseignants. , les érudits, les chercheurs spirituels, la communauté hindoue, les fidèles et toute autre personne intéressée par la vie spirituelle pratique. Les informations présentées sur Krishna.com sont basées sur des textes sacrés, notamment la Bhagavad-gita, le Srimad-Bhagavatam, le Chaitanya Charitamrita et les écritures Vaishnava associées, traduits du sanskrit et du bengali avec des commentaires élaborés de notre maître spirituel Sa Divine Grâce A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, le Fondateur-Acharya de la Société Internationale pour la Conscience de Krishna. Nous facilitons également la distribution sur Internet de la littérature spirituelle publiée par le Bhaktivedanta Book Trust (BBT). Nos principes et préceptes spirituels sont ceux de la Société Internationale pour la Conscience de Krishna, résumés en sept objectifs.

