Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Klyck est votre solution de contenu incontournable pour organiser, rechercher et partager des informations. Centralisez les connaissances de votre équipe, offrez un accès simple et rapide à tous vos contenus. Utilisez votre contenu dans des pages personnalisées que vous adaptez à chaque situation pour économiser du temps, de l'argent et des fils de discussion sans fin. En réunissant votre contenu et vos connaissances, Klyck vous aide à trouver ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

