Kendis est un tableau de programmes numérique utilisé pour planifier et gérer les trains de versions, les versions et le portefeuille Agile. Fournir aux organisations une visualisation parfaite et instantanée pendant leur incrément de programme ou de solution. Kendis s'intègre à JIRA et offre une synchronisation bidirectionnelle en temps réel. Kendis Board peut être utilisé pour : Planification P.I (SAFe), planification d'équipes distribuées, suivi des dépendances, gestion des versions, Solution Train (SAFe), gestion de portefeuille

Site Web : kendis.io

