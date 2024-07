Kavout Chat est un assistant de recherche artificiellement intelligent conçu pour faciliter des décisions d'investissement plus intelligentes. Il sert d’outil utilisé par les investisseurs pour découvrir des opportunités potentielles sur le marché boursier à haut rendement. Cette plateforme est vaste et couvre divers secteurs du marché boursier, notamment le S&P 500, le Nasdaq 100, le Dow Jones et le Russell 1000. Au-delà des actions individuelles, Kavout Chat comprend également des données sur de nombreux ETF dans une gamme de catégories telles que l'énergie, la santé, les technologies de l'information, etc. Pour faciliter l'accès aux utilisateurs, la plate-forme Kavout Chat comprend également des fonctionnalités de connexion et d'enregistrement, y compris des options permettant de continuer avec Google pour une expérience utilisateur plus fluide. En plus de faciliter les discussions sur les opportunités potentielles, la plate-forme gère également une vaste base de données sur les mouvements d'actions et d'ETF, fournissant des informations sur les principaux gagnants, les principaux perdants, ainsi que les actions à leurs plus hauts et bas sur 52 semaines. Toutes ces fonctionnalités sont conçues pour fournir une analyse d'investissement robuste et accessible afin d'aider les utilisateurs à identifier leur prochain investissement gagnant.

Site Web : kavout.com

