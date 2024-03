Kantar Marketplace est une plateforme d'études de marché automatisée conçue pour les professionnels de l'information, les spécialistes du marketing et les agences qui souhaitent tester, apprendre et évoluer plus rapidement. La plateforme repose sur une expertise de pointe et des méthodologies éprouvées, fournissant des résultats en quelques heures, et non en quelques jours. Il propose une gamme d'outils d'analyse des consommateurs, notamment des solutions d'enquête et de recherche basées sur l'IA. Nos meilleurs tableaux de bord analytiques vous permettent de contrôler votre vue, afin que vous puissiez interpréter vos résultats sans effort. Comparez les résultats des tests ou par rapport à nos normes. La plateforme est conçue pour s'adapter à vos besoins, afin que vous puissiez bénéficier du soutien adéquat pour chaque projet, en choisissant parmi les options de libre-service, de libre-service guidé et de service expert. Disponible sur plus de 70 marchés dans le monde.

