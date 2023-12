Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Jooto est un outil de gestion de tâches et de projets de style Kanban utilisé par plus de 260 000 personnes. L'opération de base consiste simplement à glisser-déposer. Vous pouvez également gérer les tâches à l'aide de diagrammes de Gantt et entre projets. Il est plus facile de comprendre le statut des membres du projet, ce qui facilite la gestion.

Site Web : jooto.com

