iplicit est le logiciel de comptabilité basé sur le cloud, conçu pour les utilisateurs frustrés de logiciels existants sur site. Offrant une plus grande flexibilité et des niveaux de reporting améliorés, iplicit s'intègre à d'autres applications cloud et offre un chemin de migration transparent à partir de votre système existant. Il s'agit du choix naturel pour les organisations cherchant à « passer » aux logiciels financiers de nouvelle génération. iplicit est également conçu pour les organisations qui ne disposent plus de solutions d'entrée de gamme.

Site Web : login.iplicit.com

