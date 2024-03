Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Intract est une suite Web3 Analytics pour développer des projets et des communautés Web3. Intract fournit un logiciel de marketing Web3 basé sur le cloud qui permet aux projets et aux communautés d'acquérir des membres grâce à des informations marketing basées sur des données. Notre plate-forme comprend des produits d'accès à la communauté, de services et de gestion marketing qui démarrent gratuitement et s'adaptent à vos besoins de croissance Web3 - à n'importe quelle échelle - avant ou après le jeton. ✅ On Chain Analytics ✅ Token Gating ✅ Attribution des utilisateurs Web3 ✅ Suivi du retour sur investissement de la campagne ✅ Création de personnalités pour les utilisateurs et les clients ✅ Suivi des conversions ✅ Identification des nouveaux utilisateurs ✅ Reconnaissance Wallet Networth

Site Web : intract.io

