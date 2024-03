Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Idéalement, il s'agit d'une plate-forme d'innovation qui fournit des informations à la demande permettant aux marques de tester des concepts, des idées et des messages. Grâce à l’IA générative intégrée, les personnes qui utilisent Ideally seront en mesure de découvrir des opportunités et de développer de grandes idées. Avec Idéalement, davantage de personnes peuvent accéder plus souvent aux informations, ce qui entraînera d'énormes changements pour les marques et les équipes d'innovation.

Site Web : goideally.com

