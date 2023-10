Connectez vos experts aux rôles de projet, aux formations et aux pairs appropriés. Définissez facilement vos critères de recherche et trouvez rapidement des personnes de votre vivier de talents présentant les compétences, les intérêts et la disponibilité correspondants. Avec Combine, vous constituez l’équipe parfaite pour chaque mission. Identifiez les besoins de formation et connectez les experts pour un développement continu.

Site Web : icombine.net

