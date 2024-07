HireLakeAI est une plateforme basée sur l'IA conçue pour rationaliser et affiner les processus d'embauche et de recrutement. Les fonctionnalités de la plateforme facilitent une efficacité accrue du recrutement, servant principalement d'outil pour faire correspondre les CV avec les descriptions de poste en masse, réduisant ainsi considérablement le travail manuel. Cet alignement précis permet une présélection plus simple et précise basée sur les compétences et l'éligibilité des candidats. Une autre fonctionnalité essentielle de HireLakeAI est sa capacité à extraire et catégoriser rapidement les CV pour former une base de données de candidats structurée. Les algorithmes d'IA trient non seulement les CV mais effectuent également une analyse approfondie révélant le potentiel de chaque candidat. De plus, cela offre la possibilité d’un engagement automatisé des candidats, accélérant le processus et augmentant potentiellement le taux de réussite. Une fonctionnalité attendue est un résumé post-entretien généré par l'IA, destiné à fournir un aperçu du potentiel des candidats. La plateforme dispose également de fonctionnalités prévues pour la vérification des antécédents avant l'entretien, l'analyse psychométrique et les entretiens audio et vidéo sur la plateforme. Les fonctionnalités à venir incluent également des capacités d'entretien technique via un robot alimenté par l'IA, la prévision des probabilités d'adhésion des candidats, l'analyse des compétences de communication des candidats et la mise en correspondance des vidéos de profil des candidats avec les descriptions de poste. HireLakeAI offre notamment la possibilité d'intégrations d'API simples avec les systèmes de gestion des ressources humaines existants, offrant flexibilité et personnalisation aux entreprises.

Site Web : hirelake.ai

