Hints AI Assistant est un outil puissant conçu pour aider les entreprises à gagner du temps et à accroître leur efficacité en automatisant les tâches banales. Il fonctionne en permettant aux utilisateurs de communiquer avec Hintsbot comme ils le feraient avec un collègue humain, leur permettant d'ajouter rapidement des tâches, de mettre à jour les statuts et de créer des tickets. Il s'intègre parfaitement aux flux de travail existants, notamment les outils CRM et de gestion de projet, et peut être utilisé pour capturer rapidement des données, ajouter des contacts, mettre à jour les documents de l'entreprise et envoyer des notes de réunion. Il est facile de démarrer, avec une gamme de plans tarifaires et une communauté d'utilisateurs pour fournir une assistance. Hints AI Assistant offre un moyen simple et efficace d'aider les entreprises à rester organisées et à gagner du temps.

Site Web : hints.so

