Logiciel de gestion de quai - Réduisez les heures supplémentaires, améliorez l'efficacité et mesurez tout avec un système configurable que votre équipe et vos transporteurs adoreront. Conduit – OpenTable pour les entrepôts – crée un logiciel pour les entrepôts permettant d'automatiser la planification avec les camionneurs. Chaque jour, des centaines de milliers d'entrepôts ont des camions qui font la queue, car la planification et l'enregistrement se font actuellement par courrier électronique, feuilles de calcul et papier. Conduit automatise ces processus pour aider les camions à entrer et sortir plus rapidement et les entrepôts à faire entrer et sortir les produits plus rapidement. Conduit est facile à intégrer aux systèmes de transport et de gestion d’entrepôt des expéditeurs, ainsi qu’aux systèmes de transporteurs et de courtiers.

Site Web : helloconduit.com

