Grit est un outil d'IA qui automatise le processus de correction des dettes techniques dans le code. Il y parvient en combinant l'analyse statique avec des techniques d'apprentissage automatique pour générer des demandes d'extraction qui nettoient le code et le migrent vers les derniers frameworks. L'outil offre aux utilisateurs la possibilité d'écrire leurs propres migrations ou d'utiliser les migrations par défaut disponibles. En mettant les migrations de code et les mises à niveau des dépendances sur pilote automatique, Grit permet de gagner du temps et d'améliorer la vitesse des développeurs. Il permet aux équipes logicielles à grande vitesse d'évoluer plus rapidement en automatisant les tâches de maintenance, ce qui leur permet d'effectuer des migrations jusqu'à 10 fois plus rapidement que les efforts manuels. Grit est accessible depuis plusieurs plates-formes, notamment GitHub, VS Code et la ligne de commande, garantissant une intégration transparente dans les flux de travail existants. L'outil jouit de la confiance des clients bêta et a généré avec succès des dizaines de milliers de modifications. La technologie sous-jacente de Grit est basée sur l'apprentissage automatique et l'analyse statique. L'outil utilise la correspondance de modèles pour identifier les zones de code qui nécessitent une migration ou un nettoyage. Par exemple, il peut convertir JavaScript en TypeScript, convertir des composants de classe en composants fonctionnels et convertir JavaScript en fonctions fléchées. Grit prend également en charge les migrations d'AngularJS vers Angular. Dans l'ensemble, Grit est un outil puissant qui rationalise le processus de résolution de la dette technique et de mise à niveau du code en tirant parti des capacités d'apprentissage automatique et d'analyse statique.

Site Web : about.grit.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Grit. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.