dites-moi! goo est un service communautaire de questions et réponses où tout le monde peut résoudre vos questions que vous n'avez pas pu trouver via la recherche. Nombre total de questions et réponses : plus de 40 millions. Je suis sûr que vos questions et vos inquiétudes trouveront une réponse.

Site Web : oshiete.goo.ne.jp

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à 教えてgoo. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.