Le créateur de listes de souhaits pour la famille. Pour Noël, les vacances, les anniversaires et les cadeaux toute l'année. Un registre de cadeaux gratuit et privé auquel plus d'un million de membres font confiance. Obtenez des cadeaux correctement. À chaque fois.™ Installez-le une fois, utilisez-le toute votre vie.

Site Web : giftster.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Giftster. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.