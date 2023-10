Cher FutureMe... Avez-vous déjà souhaité pouvoir écrire une lettre à votre futur moi ? Maintenant vous pouvez! Vérifiez vos progrès vers ces grands objectifs de vie dans un an. Envoyez-vous un superbe discours d’encouragement… dans 1, 5 ou 10 ans. Ou rappelez-vous d'où vous venez et à quel point ces racines sont importantes lors de votre prochain anniversaire. L'application FutureMe vous permet d'écrire, de planifier et d'envoyer des lettres à vous-même, à vos amis et aux membres de votre famille à l'avenir — et de vous assurer qu'elles sont également livrées à temps !

Site Web : futureme.org

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à FutureMe. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.