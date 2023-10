Solution complète de formulaire Web pour les sites Web statiques. FormBold est une puissante API de formulaire et un backend de formulaire sans serveur qui fonctionne avec tous les hébergements, SSG et frameworks. Recevez des soumissions de formulaires directement dans votre boîte de réception e-mail, Slack, Telegram, Notion et bien plus encore. Prêt à être utilisé avec tous les sites Static, Jamstack et SSG, notamment HTML, React, Next.js, Gatsby, Vue, Nuxt, Hugo et Jekyll.

Site Web : formbold.com

