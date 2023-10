Mesurez et améliorez l’expérience client à chaque étape du parcours. Permettez une action rapide et intelligente et faites avancer les choses en matière de CSAT et de NPS avec Verint Experience Management.

Site Web : cxsuite.foresee.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à ForeSee. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.